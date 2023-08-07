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Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”

Танзания будет применять практику “ASAN xidmət” Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”.
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 16:19
Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”

Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (“ASAN xidmət”).

Делегация во главе с председателем Государственного агентства Ульви Мехтиевым посетила Объединенную республику Танзания.

В рамках визита состоялись встречи с министром информации, коммуникаций и информационных технологий Танзании Напе Ннауе, а также с министром государственных услуг и передового управления Кабинета президента Джорджем Симбачавене.

Танзанийская сторона выразила заинтересованность в применении в стране современных технологий и инновационных решений ”ASAN xidmət".

Во встречах, состоявшихся в Танзании, также принял участие временный поверенный Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTanzaniya “ASAN xidmət” təcrübəsini tətbiq edəcək

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