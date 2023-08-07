Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”

Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”.

Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (“ASAN xidmət”).

Делегация во главе с председателем Государственного агентства Ульви Мехтиевым посетила Объединенную республику Танзания.

В рамках визита состоялись встречи с министром информации, коммуникаций и информационных технологий Танзании Напе Ннауе, а также с министром государственных услуг и передового управления Кабинета президента Джорджем Симбачавене.

Танзанийская сторона выразила заинтересованность в применении в стране современных технологий и инновационных решений ”ASAN xidmət".

Во встречах, состоявшихся в Танзании, также принял участие временный поверенный Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов.