Танзания будет применять практику “ASAN xidmət”.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (“ASAN xidmət”).
Делегация во главе с председателем Государственного агентства Ульви Мехтиевым посетила Объединенную республику Танзания.
В рамках визита состоялись встречи с министром информации, коммуникаций и информационных технологий Танзании Напе Ннауе, а также с министром государственных услуг и передового управления Кабинета президента Джорджем Симбачавене.
Танзанийская сторона выразила заинтересованность в применении в стране современных технологий и инновационных решений ”ASAN xidmət".
Во встречах, состоявшихся в Танзании, также принял участие временный поверенный Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов.