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    Таможенные ведомства стран ГУАМ подписали протокол в сфере многостороннего сотрудничества

    Документом предусмотрено усиление позиций блока ГУАМ в проекте Новый Шелковый путь

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Таможенные ведомства стран-членов ГУАМ подписали протокол в сфере многостороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, цель, заявленная сторонами, – развитие транзитного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона ГУАМ, а также усиление позиций блока ГУАМ в проекте "Новый Шелковый путь".

    Основными направлениями сотрудничества определены: совершенствование договорно-правовой базы таможенного дела, упрощение таможенных процедур, развитие информационного взаимодействия. Отдельной задачей поставлено внедрение процедуры обмена предварительной таможенной информацией между странами – членами ГУАМ.

    Предусмотрено предварительное уведомление о товарах и транспортных средствах, перемещающихся через госграницы стран – членов организации, а также между ГУАМ и прочими участниками проекта "Новый Шелковый путь".

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