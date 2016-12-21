Таможенные ведомства стран ГУАМ подписали протокол в сфере многостороннего сотрудничества

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Таможенные ведомства стран-членов ГУАМ подписали протокол в сфере многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, цель, заявленная сторонами, – развитие транзитного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона ГУАМ, а также усиление позиций блока ГУАМ в проекте "Новый Шелковый путь".

Основными направлениями сотрудничества определены: совершенствование договорно-правовой базы таможенного дела, упрощение таможенных процедур, развитие информационного взаимодействия. Отдельной задачей поставлено внедрение процедуры обмена предварительной таможенной информацией между странами – членами ГУАМ.

Предусмотрено предварительное уведомление о товарах и транспортных средствах, перемещающихся через госграницы стран – членов организации, а также между ГУАМ и прочими участниками проекта "Новый Шелковый путь".