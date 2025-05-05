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Тамаш Торма: Венгрия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры

Тамаш Торма: Венгрия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры Cотрудничество между Венгрией и Азербайджаном может охватывать транспортную инфраструктуру.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 10:55
Тамаш Торма: Венгрия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры

Cотрудничество между Венгрией и Азербайджаном может охватывать транспортную инфраструктуру.

Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

По его словам, определены несколько направлений для расширения сотрудничества между двумя странами: "Движущими силами экономических отношений являются такие стратегические секторы, как энергетика, фармацевтика и сельское хозяйство, в то же время управление водными ресурсами и информационные технологии также обладают большим потенциалом".

Посол отметил, что в космической промышленности и сфере обороны также появляются новые возможности, назвав подписание 24 апреля меморандума о взаимопонимании между крупнейшей частной компанией Венгрии 4iG и "Азеркосмосом" поворотным моментом.

"Будущее сотрудничество может расшириться до транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и дорожные проекты. Венгрия участвует в восстановлении освобожденных территорий. Венгерская компания восстанавливает поселок Солтанлы в Джебраиле. Мы видим больше возможностей для эффективного сотрудничества в этой сфере", - добавил Торма.

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Версия на английском языке Hungary and Azerbaijan may cooperate in transport infrastructure
Версия на азербайджанском языке Macarıstan və Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlıq nəqliyyat infrastrukturunu əhatə edə bilər

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