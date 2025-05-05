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Тамаш Торма: Венгерские фармкомпании расширят деятельность в Азербайджане

Тамаш Торма: Венгерские фармкомпании расширят деятельность в Азербайджане Венгерские фармацевтические компании намерены в ближайшее время расширить свое присутствие в Азербайджане, включая поставки препаратов для лечения психических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 11:03
Тамаш Торма: Венгерские фармкомпании расширят деятельность в Азербайджане

Венгерские фармацевтические компании намерены в ближайшее время расширить свое присутствие в Азербайджане, включая поставки препаратов для лечения психических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

По его словам, Венгрия начала экспорт лекарств в Азербайджан еще в 1993 году и венгерские компании намерены и дальше развивать свою деятельность на азербайджанском рынке.

Посол также сообщил об укреплении сотрудничества на государственном уровне в сфере здравоохранения и фармацевтики. "Мы работаем над укреплением сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном в области здравоохранения и фармацевтики на государственном уровне, на уровне бизнеса и образования", - сказал дипломат.

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