Тамаш Торма: Фармацевтическая продукция составляет 49% экспорта Венгрии в Азербайджан

Фармацевтическая продукция составляет 49% (33,3 млн долларов США) экспорта Венгрии в Азербайджан.

Фармацевтическая продукция составляет 49% (33,3 млн долларов США) экспорта Венгрии в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на международной конференции в Баку, посвященной фармацевтической промышленности Азербайджана.

Он подчеркнул, что Венгрия является седьмым по величине инвестором в Азербайджан по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и занимает первое место среди стран, инвестирующих в Азербайджан из региона Центральной Европы.

"Хотя Венгрия пока не инвестировала в фармацевтический сектор Азербайджана, фармацевтическая продукция составляет большую долю экспорта. Венгерские фармацевтические компании и Scandens Pharmaceutical Industries ищут возможности сотрудничества в данной сфере", - отметил посол.