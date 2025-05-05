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Тамаш Торма: Фармацевтическая продукция составляет 49% экспорта Венгрии в Азербайджан

Тамаш Торма: Фармацевтическая продукция составляет 49% экспорта Венгрии в Азербайджан Фармацевтическая продукция составляет 49% (33,3 млн долларов США) экспорта Венгрии в Азербайджан.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 11:01
Тамаш Торма: Фармацевтическая продукция составляет 49% экспорта Венгрии в Азербайджан

Фармацевтическая продукция составляет 49% (33,3 млн долларов США) экспорта Венгрии в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на международной конференции в Баку, посвященной фармацевтической промышленности Азербайджана.

Он подчеркнул, что Венгрия является седьмым по величине инвестором в Азербайджан по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и занимает первое место среди стран, инвестирующих в Азербайджан из региона Центральной Европы.

"Хотя Венгрия пока не инвестировала в фармацевтический сектор Азербайджана, фармацевтическая продукция составляет большую долю экспорта. Венгерские фармацевтические компании и Scandens Pharmaceutical Industries ищут возможности сотрудничества в данной сфере", - отметил посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Pharmaceutical products account for 49% of Hungary's exports to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tamaş Torma: Macarıstanın Azərbaycana ixracının 49 faizini əczaçılıq məhsulları təşkil edir

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