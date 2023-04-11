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Политолог: Визит президента Азербайджана в Казахстан был очень успешным

Политолог: Визит президента Азербайджана в Казахстан был очень успешным Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан можно однозначно характеризовать, как плодотворный и весьма успешный.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 16:29
Политолог: Визит президента Азербайджана в Казахстан был очень успешным

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан можно однозначно охарактеризовать, как плодотворный и весьма успешный.

Об этом Report заявил политолог, директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

По его словам, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих заявлениях особо подчеркивали братский характер взаимоотношений между двумя странами, неуклонное углубление стратегического партнерства и сотрудничества во всех сферах - от нефтегазовой и сельскохозяйственной, до гуманитарной, культурной, образовательной и научной.

"За все эти более чем три десятилетия сотрудничество между нашими странами пропитано глубокими братскими отношениями и обусловлено доверием и взаимной поддержкой. Это вчера подчеркивали и лидеры обеих стран. Достаточно отметить, что в рамках визита одна из центральных улиц столицы Казахстана получила имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - сказал Талгат Калиев.

По мнению политолога, сотрудничество между двумя странами развивается достаточно интенсивно, на это есть политическая воля и стремление у лидеров обеих стран.

"Думаю, что все нормативные условия созданы в достаточной степени, теперь необходимо осваивать открывающиеся возможности представителям бизнеса двух стран, активно осуществлять взаимные инвестиции, создавать совместные проекты и работать на рост благосостояния наших народов", - заключил Талгат Калиев.

10 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Казахстан. В рамках визита был подписан ряд документов.

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Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijani president’s visit to Kazakhstan was very successful

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