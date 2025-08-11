Талгат Калиев: Договоренности в США по Зангезурскому коридору имеют важное значение для Евразии

О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 11:50
Запуск "Маршрута Трампа", более известного как Зангезурский коридор, открывает новые экспортные возможности для Казахстана, а также представляет важное значение для евразийского континента.

Об этом Report заявил казахстанский политолог Талгат Калиев, комментируя итоги саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"Что касается Казахстана, то это вопрос развития альтернативных экспортных маршрутов в виде ТМТМ, через Зангезурский коридор. Для Казахстана с его территориальной замкнутостью, диверсификация экспортных маршрутов - это и вопрос национальной безопасности. Но эти договоренности важны не только для Казахстана, но и для всего Евразийского континента и, в частности, для таких крупнейших игроков, как Китай и Евросоюз", - подчеркнул казахстанский политолог.

Он назвал "историческими" документы, подписанные Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в рамках мирного процесса.

"Это не только ставит окончательную точку в почти 40-летнем конфликте между двумя странами, но и открывает перед ними огромные возможности. И, в первую очередь, это выгодно Армении, так как открывает ей путь к здоровой коммуникации с соседями по региону и возможностям для экономического роста", - сказал Калиев.

По мнению Калиева, само подписание этих документов в Вашингтоне – финальный этап многолетнего мирного процесса. "Участие Трампа (президента США Дональда Трампа в церемонии подписания документов – ред.) важно с точки зрения гарантии мира. Он берет ответственность за дальнейшую имплементацию всех этих договоренностей между Баку и Ереваном", - добавил политолог.

Калиев также считает, что данный процесс является "как минимум, сигналом о снижении влияния Москвы на процессы на Южном Кавказе и, в целом, на постсоветском пространстве".

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне была подписана Совместная декларация лидеров, состоящая из 7 пунктов, один из которых касался запуска "Маршрута Трампа". Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали текст Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Версия на азербайджанском языке Talqat Kaliyev: ABŞ-də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmalar Avrasiya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
Версия на английском языке Talgat Kaliyev: US agreements on Zangazur Corridor hold significant importance for Eurasia

