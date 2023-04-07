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Талгат Калиев: Азербайджану и Казахстану следует углубить культурно-образовательные связи

Талгат Калиев: Азербайджану и Казахстану следует углубить культурно-образовательные связи Сотрудничество в области образования, изучения педагогических практик было бы полезно как для Азербайджана, так и Казахстана.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 12:27
Талгат Калиев: Азербайджану и Казахстану следует углубить культурно-образовательные связи

Сотрудничество в области образования, изучения педагогических практик было бы полезно как для Азербайджана, так и Казахстана.

Как передает Report, об этом заявил директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, необходимо устраивать гостевые лекции и обмен экспертами в различных университетах двух стран.

Т.Калиев также затронул вопросы сотрудничества в сфере развития туризма: "Этот процесс нужно стимулировать, может быть следует предлагать туристам специальные авиатарифы, пакеты с новыми предложениями на различные суммы и любой культурный запрос".

Комментируя сотрудничество в сфере культуры, эксперт подчеркнул, что двух стран связывают глубокие исторические корни.

"Дни культуры можно было расширить до взаимных гастролей творческих коллективов. Наши театры могли бы выезжать в Азербайджан и наоборот. Также следует рассмотреть вопросы создания совместных кинопроектов, в частности документальных", - сказал Т. Калиев.

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Версия на азербайджанском языке Talqat Kaliyev: “Azərbaycanla Qazaxıstan mədəniyyət və təhsil sahəsində əlaqələri dərinləşdirməlidir”
Версия на английском языке Talgat Kaliyev: Azerbaijan and Kazakhstan should deepen cultural, educational ties

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