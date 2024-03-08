Талгат Калиев: Азербайджан играет важную роль в борьбе с исламофобией

Азербайджан играет важную роль в борьбе с исламофобией.

Азербайджан играет важную роль в борьбе с исламофобией.

Об этом Report сказал кандидат политических наук, член национального курултая при президенте Казахстана Талгат Калиев.

По его словам, организация Азербайджаном сегодняшнего мероприятия - это "демонстрация чувства ответственности за цивилизацию, за исламский мир и за в целом гармонию в мире".

"Азербайджан имеет опыт мирного cосуществования огромного количества религиозных конфессий. Данный богатейший и крайне ценный опыт сегодня полезен всему миру", - сказал он.

"Подобные конференции имеют долгосрочный эффект. В краткосрочном плане это демонстрирует роль Азербайджана, как авторитетного и ответственного члена международного сообщества. А в долгосрочном плане позволяет показать всему миру Ислам и представителей исламского мира, как цивилизованных, просвещенных, образованных сообществ, которые тоже имеют интерес в том, чтобы в мире процветали развитие и прогресс и которые первыми культивируют идеи толерантности и уважения ко всем религиозным конфессиям, свободу совести, свободу слова", - заключил Талгат Калиев.

В Баку сегодня проходит международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.