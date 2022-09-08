Тайская путешественница: На освобожденных территориях успешно ведутся восстановительные работы

"На освобожденных территориях успешно ведутся восстановительные работы".

"На освобожденных территориях успешно ведутся восстановительные работы".

Об этом Report сообщила тайская путешественница Нукпида Чанленглерт, которая в настоящее время находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

По ее словам, она посетила 173 страны мира: "Сегодня я нахожусь в Карабахе. Карабах очень величественен. Я довольна поездкой, мне здесь очень нравится. Мне понравились исторические памятники в Шуше, и эти памятники являются доказательством древней истории этих мест”.

Н.Чанленглерт отметила, что Азербайджан очень успешно проводит восстановительные работы на освобожденных территориях: “Недавно проложенная дорога Победы является ярким примером этому. Природу Карабаха можно сравнить с природой Швейцарии”.