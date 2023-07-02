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Таир Миркишили: Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Таир Миркишили: Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Внешняя политика
2 июля 2023 г. 14:27
Таир Миркишили: Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ Таир Миркишили.

Он рассказал, об осуществляемых Азербайджаном масштабных проектах реабилитации и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, что позволяет тысячам азербайджанских бывших вынужденных переселенцев постепенно возвращаться в свои дома.

Парламентарий подчеркнул, что постконфликтная реабилитация, реконструкция и реинтеграция являются главным приоритетом для Азербайджана.

"Сюда входит также реинтеграция в качестве равноправных граждан этнических армян, проживающих на пострадавших от конфликта азербайджанских территориях. Это исключительно внутренний процесс, который должен регулироваться Конституцией Азербайджана и соответствующими международными документами, сторонниками которых мы выступаем. Азербайджан полон решимости добиться прогресса в усилиях по реинтеграции этнических армян и ведет с этой целью прямой диалог", - уточнил Т.Миркишили.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана назначило своего специального представителя по диалогу с этническими армянами и его первая встреча с местными армянами состоялась 1 марта 2023 года в азербайджанском городе Ходжалы.

"Правительство Азербайджана недавно выступило с предложением о проведении очередных обсуждений в Баку. Однако этот процесс сталкивается с сопротивлением и вмешательством Армении. Эта страна должна прекратить попытки вмешательства в процесс и воздержаться от действий и заявлений, наносящих удар по усилиям в направлении реинтеграции. Азербайджанская сторона ожидает от международного сообщества поддержки прямого диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана", - добавил Таир Миркишили.

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Версия на английском языке Tahir Mirkishili: Armenia should not interfere in internal affairs of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Ermənistan Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamalıdır”

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