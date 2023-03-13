Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы

Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов посетил Турцию.

Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов посетил Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он встретился с заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем.

Стороны обсудили вопросы подготовки к президентским и парламентским выборам в Турции, которые намечены на май, коснулись последствий произошедшего 6 февраля в Турции страшного землетрясения.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.