Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы

Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов посетил Турцию.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он встретился с заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем.
Стороны обсудили вопросы подготовки к президентским и парламентским выборам в Турции, которые намечены на май, коснулись последствий произошедшего 6 февраля в Турции страшного землетрясения.
В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.