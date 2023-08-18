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Таиланд хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном

Таиланд хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном "Таиланд может наладить широкое сотрудничество с государственными учреждениями и корпорациями Азербайджана в таких областях, как устойчивое сельское хозяйство, производство продуктов питания и экологически чистая энергия".
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 13:05
Таиланд хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном

"Таиланд может наладить широкое сотрудничество с государственными учреждениями и корпорациями Азербайджана в таких областях, как устойчивое сельское хозяйство, производство продуктов питания и экологически чистая энергия".

Об этом в интервью Report заявил Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Апират Сугондхабхиром.

По его словам, достижение Целей устойчивого развития ООН, которым обе страны придают большое значение, является ключевым вопросом для обеспечения продовольственной безопасности:

"Считаю, что Таиланд и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в области пищевой промышленности. Таиланд имеет большой опыт в производстве сельскохозяйственной продукции и развитой пищевой промышленностью. Государственные учреждения и частный сектор в Таиланде достигли больших успехов в исследованиях и разработке в этих областях, передаче технологий, а также в области развития человеческих ресурсов. Таиланд имеет сертификат халяльной продукции в области пищевых технологий, считающийся одним из лучших в мире".

Посол отметил, что по линии Тайского агентства международного сотрудничества (TICA) при Министерстве иностранных дел Таиланда многие азербайджанцы получили стипендии для обучения на курсах по безопасности пищевых продуктов в этой стране: "Таиланд продолжает поддерживать Азербайджан в направлении подготовки кадров в области продовольственной безопасности, где у страны богатый опыт. Таиланд может также наладить широкое сотрудничество с государственными учреждениями и корпорациями Азербайджана в таких областях, как устойчивое сельское хозяйство, производство продуктов питания и экологически чистая энергия".

С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.

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