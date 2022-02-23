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Тахир Миркишили прокомментировал заявление спикера в Ереване об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих

Тахир Миркишили прокомментировал заявление спикера в Ереване об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Тахир Миркишили прокомментировал заявление и.о. спикера парламента Армении Акопа Аршакяна об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 15:51
Тахир Миркишили прокомментировал заявление спикера в Ереване об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Тахир Миркишили прокомментировал заявление и.о. спикера парламента Армении Акопа Аршакяна об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих.

Как передает Report, выступивший на встрече между представителями Парламентской ассамблеи Евронест и и.о. спикера парламента Армении Акопом Аршакяном Тахир Миркишили отметил, что конфликт под названием нагорно-карабахский завершен, такой территориальной единицы в составе Азербайджана не имеется, напомнил о важности уделять больше внимания определению границ, подписанию мирного договора и открытию коммуникаций.

Он в то же время сказал, что все разрушения и трагедии в регионе произошли на территории Азербайджана. На освобожденных территориях с землей сравнены более 900 городов и сел, в том числе его собственный дом. Депутат отметил что Азербайджан всегда с уважением относится к культурному наследию всех народов, а содержащиеся в Азербайджане лица не пленные, а преступники, чья вина была доказана постановлением суда.

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Версия на английском языке Tahir Mirkishili reacts to Armenian speaker’s statement on Armenian servicemen in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili İrəvanda spikerin Azərbaycanda erməni hərbçilərin saxlanılması barədə iddiasına münasibət bildirib

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