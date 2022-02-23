Тахир Миркишили прокомментировал заявление спикера в Ереване об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Тахир Миркишили прокомментировал заявление и.о. спикера парламента Армении Акопа Аршакяна об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Тахир Миркишили прокомментировал заявление и.о. спикера парламента Армении Акопа Аршакяна об удержании в Азербайджане армянских военнослужащих.

Как передает Report, выступивший на встрече между представителями Парламентской ассамблеи Евронест и и.о. спикера парламента Армении Акопом Аршакяном Тахир Миркишили отметил, что конфликт под названием нагорно-карабахский завершен, такой территориальной единицы в составе Азербайджана не имеется, напомнил о важности уделять больше внимания определению границ, подписанию мирного договора и открытию коммуникаций.

Он в то же время сказал, что все разрушения и трагедии в регионе произошли на территории Азербайджана. На освобожденных территориях с землей сравнены более 900 городов и сел, в том числе его собственный дом. Депутат отметил что Азербайджан всегда с уважением относится к культурному наследию всех народов, а содержащиеся в Азербайджане лица не пленные, а преступники, чья вина была доказана постановлением суда.