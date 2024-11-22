Тахир Будагов: Азербайджан ждет конструктивного подхода от Армении в мирном процессе

16:28

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов принял участие в церемонии открытия 12-й Генеральной Ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) на тему "Поиск мира и примирения".

Как сообщает Report, мероприятие организованно Народной партией Камбоджи в Пномпене.

В начале выступления Т.Будагов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

По его словам, в современном мире происходят очень сложные процессы и стремительные изменения: "Политические катаклизмы, сопровождающиеся кризисами и конфронтацией, охватывают многие страны. В такой сложной ситуации, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, поиск мира и примирения стал абсолютной необходимостью. На сегодняшний день в Азербайджане представители различных народов живут в условиях мира, спокойствия и дружбы".

Он подчеркнул, что на основе реалий, созданных Азербайджаном, на Южном Кавказе определена мирная повестка: "Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в том числе делимитация и демаркация границ, восстановление коммуникаций находятся в центре внимания международного сообщества как важная составная часть этой повестки. Азербайджан в рамках мирного процесса продемонстрировал политическую волю, выдвинул соответствующие предложения на основе пяти базовых принципов, основанных на нормах права, и ожидает такого же конструктивного подхода от Армении".

Отметим, что в мероприятии приняли участие 49 политических партий из 28 стран.