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Тахир Будагов: Азербайджан ждет конструктивного подхода от Армении в мирном процессе

Тахир Будагов: Азербайджан ждет конструктивного подхода от Армении в мирном процессе 16:28
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 16:53
Тахир Будагов: Азербайджан ждет конструктивного подхода от Армении в мирном процессе

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов принял участие в церемонии открытия 12-й Генеральной Ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) на тему "Поиск мира и примирения".

Как сообщает Report, мероприятие организованно Народной партией Камбоджи в Пномпене.

В начале выступления Т.Будагов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

По его словам, в современном мире происходят очень сложные процессы и стремительные изменения: "Политические катаклизмы, сопровождающиеся кризисами и конфронтацией, охватывают многие страны. В такой сложной ситуации, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, поиск мира и примирения стал абсолютной необходимостью. На сегодняшний день в Азербайджане представители различных народов живут в условиях мира, спокойствия и дружбы".

Он подчеркнул, что на основе реалий, созданных Азербайджаном, на Южном Кавказе определена мирная повестка: "Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в том числе делимитация и демаркация границ, восстановление коммуникаций находятся в центре внимания международного сообщества как важная составная часть этой повестки. Азербайджан в рамках мирного процесса продемонстрировал политическую волю, выдвинул соответствующие предложения на основе пяти базовых принципов, основанных на нормах права, и ожидает такого же конструктивного подхода от Армении".

Отметим, что в мероприятии приняли участие 49 политических партий из 28 стран.

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