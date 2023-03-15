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Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог

Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 13:30
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог

Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, в основном в европейских странах исламофобия и расизм становятся все более растущим феноменом: "В качестве примера роста исламофобии в западных странах можно привести недавнее сожжение Корана в Швеции. Это событие было очень плохо воспринято во многих странах мира и привело к запуску ряда международных механизмов".

По его словам, для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог: "Людям нужно дать понять, что исламофобия - это форма ксенофобии, а ксенофобия – это преступление".

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Версия на английском языке Taha Ayhan: Inter-community dialogue should be organized to fight Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Taha Ayhan: “İslamofobiya ilə mübarizə üçün cəmiyyətlərarası dialoq təşkil edilməlidir”

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