Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог

Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог.

Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, в основном в европейских странах исламофобия и расизм становятся все более растущим феноменом: "В качестве примера роста исламофобии в западных странах можно привести недавнее сожжение Корана в Швеции. Это событие было очень плохо воспринято во многих странах мира и привело к запуску ряда международных механизмов".

По его словам, для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог: "Людям нужно дать понять, что исламофобия - это форма ксенофобии, а ксенофобия – это преступление".