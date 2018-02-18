Таджикистан выразил заинтересованность в изучении опыта "Асан-хидмет"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода встретился с послом Азербайджана в Душанбе Гасаном Мамедзода.
Как передает Report, об этом сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре комитета.
По информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущих и перспективных направлений развития экономических отношений.
Стороны также обменялись мнениями по вопросу укрепления взаимодействия в сфере инвестиций, создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов и других соответствующих мероприятий.
В заключение Ф. Хамрализода и Г. Мамедзода обсудили деятельность Центра «Асан-хидмет» Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Республики Азербайджан. Таджикская сторона выразила свою заинтересованность в изучении опыта данного центра.
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