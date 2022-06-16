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Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период

Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период Сербия как стратегический партнер Азербайджана может посодействовать восстановлению освобожденных земель в различных аспектах.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 16:53
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период

Сербия как стратегический партнер Азербайджана может посодействовать восстановлению освобожденных земель по многим аспектам.

Об этом Report заявил экс-президент Сербии Борис Тадич.

По его словам, его страна может поделиться своей экспертизой и опытом, как решать проблему с возращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Также помочь в вопросе примирения [между бывшими сторонами конфликта], так как это очень важный аспект будущего совместного проживания и мира в регионе.

Говоря о текущем энергетическом кризисе, он отметил, что Сербия, к сожалению, не является энергетическим хабом. Поэтому, по словам Тадича, она вынуждена пользоваться интерконнекторами, чтобы подключиться к тем газопроводам, которые были построены Азербайджаном и его партнерами для доставки Каспийского газа в Европу.

"Когда я был президентом, это было моей идеей - провести все газовые коридоры через Сербию и стать энергетическим хабом для юго-восточной Европы", - заявил Тадич.

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Версия на английском языке Boris Tadić: “Serbia can contribute to truce between the parties in the post-conflict period”
Версия на азербайджанском языке Boris Tadiç: “Serbiya münaqişədən sonrakı dövrdə tərəflər arasında barışığa töhfə verə bilər”

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