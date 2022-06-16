Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период

Сербия как стратегический партнер Азербайджана может посодействовать восстановлению освобожденных земель в различных аспектах.

Сербия как стратегический партнер Азербайджана может посодействовать восстановлению освобожденных земель по многим аспектам.

Об этом Report заявил экс-президент Сербии Борис Тадич.

По его словам, его страна может поделиться своей экспертизой и опытом, как решать проблему с возращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Также помочь в вопросе примирения [между бывшими сторонами конфликта], так как это очень важный аспект будущего совместного проживания и мира в регионе.

Говоря о текущем энергетическом кризисе, он отметил, что Сербия, к сожалению, не является энергетическим хабом. Поэтому, по словам Тадича, она вынуждена пользоваться интерконнекторами, чтобы подключиться к тем газопроводам, которые были построены Азербайджаном и его партнерами для доставки Каспийского газа в Европу.

"Когда я был президентом, это было моей идеей - провести все газовые коридоры через Сербию и стать энергетическим хабом для юго-восточной Европы", - заявил Тадич.