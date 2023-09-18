Тадич поблагодарил правительство Азербайджана за проведение конференции по пропавшим без вести

Благодарны Азербайджанскому правительству за проведение конференции по пропавшим без вести лиц.

Благодарны правительству Азербайджана за проведение конференции по пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом бывший президент Сербии Борис Тадич заявил, выступая посредством видеосвязи на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по выяснению судеб пропавших без вести".

"Мы благодарны правительству Азербайджана за проведение подобной конференции. Этой инициативой я хотел бы поделиться также с другими балканскими странами", - сказал он.

Спустя два десятилетия после войны вопрос пропавших без вести лиц в Сербии все еще остается актуальным, добавил Б. Тадич.