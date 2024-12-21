Сын Рубена Варданяна финансировал кампанию против Азербайджана - отчет

<p>Одной из причин ускорения негативной кампании против COP29 стало привлечение богатыми бизнесменами компаний, имеющих опыт в области PR и формирования негативного имиджа, сообщает "Report" со ссылкой на отчет Комиссии Милли Меджлиса по противодейс

Одной из причин расширения кампании антиCOP29 стало привлечение к этому компаний, специализирующихся на PR и формировании негативного имиджа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

Выяснилось, что богатые бизнесмены вроде Давида Варданяна (сын Рубена Варданяна) и Нубара Афеяна используя финансовые ресурсы и личные связи организовали гибридные атаки против Азербайджана.

"Тактика дуэта Варданян-Афеян в антиазербайджанской кампании была основана на привлечении известных PR-компаний, голливудских звезд, богатых американских бизнесменов, представителей влиятельных семей и чиновников к своим проектам. Злоупотребляя доверием людей, они осуществляли свою деятельность под видом благотворительности через учрежденные ими Фонд гуманитарной инициативы "Аврора" и премию "Аврора".

В частности, дочь четы Клинтом Челси Клинтон вошла в состав отборочного комитета премии "Аврора". Среди членов комитета есть лица, занимающиеся антиазербайджанской деятельностью и очернением COP29, проведенной в Азербайджане.

В отчете Милли Меджлиса указывается, что семья Варданян привлекла к этой работе PR-компанию Edelman и юридическую фирму Perseus Strategies, имена которых фигурировали в ряде скандалов.

"Компания Edelman проводит кампанию в социальных сетях, создавая хэштеги #FreeRubenVardanyan и #FreeArmenianPrisoners. Их цель - организовать массовые атаки на Азербайджан, заручившись международной поддержкой, оказывая давление в форме петиций и писем, привлекая различных официальных лиц, частные организации и медиа-структуры. На созданном ими сайте www.freearmenianprisoners.com для убедительности они создают видимость поддержки кампании в защиту Рубена Варданяна якобы из 109 стран, включая Азербайджан. Просто написав названия стран и выдуманные имена, они хотят создать видимость массовости".

В отчете отмечается, что в обращении "Рубен Варданян и другие армянские лидеры отмечают годовщину своего политического заключения в Азербайджане" показано, с какими государствами и организациями работает компания Edelman.

"В этом вопросе семье Варданян особую поддержку оказывает и французская PR-компания Havas. Кстати, интересный факт, связанный с компанией Edelman, имя которой фигурировало во многих скандалах, как доказало расследование The Guardian, 10 лет назад она оказывала услуги компаниям, отрицающим изменение климата и глобальное потепление", - говорится в отчете.

Что касается Perseus Strategies и ее руководителя Джареда Генсера, то он, помимо своей антиазербайджанской деятельности в качестве юридического советника семьи Варданян, проводит широкую кампанию против Азербайджана через созданную им международную правозащитную НПО Freedom Now.

Freedom Now, объединившись с другими "известными" НПО, последовательно продолжала заниматься антиCOP и антиазербайджанской деятельностью. Сказанное подтверждается и фотофактами.

Другой интересный факт в отчете ММ связан с аргентинцем Луисом Морено Окампо, первым прокурором Международного уголовного суда.

"Он является членом Международного юридического консультативного совета Центра Рауля Валленберга по правам человека. Председателем этой организации по Америке является руководитель Perseus Strategies Джаред Генсер. В то же время, аргентинский миллиардер армянского происхождения Эдуардо Эрнекян, известный как "Эль Арменио", является председателем Международного фонда Рауля Валленберга, носящего имя Валленберга", - указано в отчете.

В документе отмечается, что помимо сходства названий между этими двумя организациями, существуют также тесные отношения между их руководителями.

"Тот факт, что Окампо является соотечественником Эрнекяна, еще больше усиливает подозрения. Только за последний месяц он сделал более 120 предвзятых публикаций против Азербайджана и COP29 на странице "X". Предполагается, что за весьма агрессивной деятельностью Окампо против Азербайджана и COP29 на международных мероприятиях и в СМИ, в том числе в социальных сетях, подготовкой им предвзятого отчета против нашей страны, стоят именно эти связи", - говорится в отчете.

Отмечается, что в скоординированной кампании, проводимой через социальные сети, использовался ряд хэштегов: "Анализ в основном таких хэштегов, как #COP29, #COPOUT29, #COP29EXPOSED, #COP29Exposed, #BoycottCOP29, #ProtestCOP29!, #FreeRubenVardanyan, #FreeArmenianPrisoners, #FreeArmenianHostages, #EndTheGagRule, #Greenwashing, #StopGreenwashGenocide, #StopWhitewashGenocide и других показывает, что кампания осуществляется из единого центра, особенно через профили, связанные с лицами армянского происхождения".

В части отчета, касающейся ANCA, уже отмечалось, что наблюдались факты скоординированного и массового использования фейковых аккаунтов большинством профилей. "Фейковые профили размещают автоматизированные ответы одинакового содержания на публикации, связанные с COP29, одновременно манипулируя контентом с помощью ботовых систем и тем совершая действия, направленные на введение в заблуждение общественного мнения", - пишут авторы.