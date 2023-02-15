О нас

Свыше 500 пострадавших получили помощь в азербайджанском полевом госпитале в Турции

Свыше 500 пострадавших получили помощь в азербайджанском полевом госпитале в Турции В развернутом в пострадавшей от землетрясения Турции мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны услуги 512 людям.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 13:27
Свыше 500 пострадавших получили помощь в азербайджанском полевом госпитале в Турции

В развернутом в пострадавшей от землетрясения Турции мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны услуги 512 людям.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По поручению президента Ильхама Алиева с целью оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, в серьезно пострадавшем от стихийного бедствия турецком городе Кахраманмараш действует мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана.

Госпиталь круглосуточно оказывает услуги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOver 500 quake victims receive assistance at Azerbaijani field hospital in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Türkiyədə fəaliyyət göstərən mobil səhra hospitallarında 512 nəfərə tibbi xidmət göstərilib

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi