Свыше 500 пострадавших получили помощь в азербайджанском полевом госпитале в Турции

В развернутом в пострадавшей от землетрясения Турции мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны услуги 512 людям.

В развернутом в пострадавшей от землетрясения Турции мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны услуги 512 людям.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По поручению президента Ильхама Алиева с целью оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, в серьезно пострадавшем от стихийного бедствия турецком городе Кахраманмараш действует мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана.

Госпиталь круглосуточно оказывает услуги.