О нас

Свыше 3 тыс. пострадавших получили услуги в полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции

Свыше 3 тыс. пострадавших получили услуги в полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции В развернутых в зоне землетрясения в Турции мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 3 016 пострадавшим в результате стихийного бедствия, в том числе 655 детей.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 10:45
Свыше 3 тыс. пострадавших получили услуги в полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции

В развернутых в зоне землетрясения в Турции мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 3 016 пострадавшим в результате стихийного бедствия, в том числе 655 детей.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По поручению президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в турецких городах действуют мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана, в которых пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая медицинская помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinistry: Over 3,000 quake-affected people received high-level medical services in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Türkiyədəki zəlzələ bölgəsində 3016 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib"

Самое читаемое

Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi