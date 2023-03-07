Свыше 3 тыс. пострадавших получили услуги в полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции

В развернутых в зоне землетрясения в Турции мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 3 016 пострадавшим в результате стихийного бедствия, в том числе 655 детей.

В развернутых в зоне землетрясения в Турции мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 3 016 пострадавшим в результате стихийного бедствия, в том числе 655 детей.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По поручению президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в турецких городах действуют мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана, в которых пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая медицинская помощь.