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Посол Египта завершил миссию в Азербайджане

Посол Египта завершил миссию в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Египта в Баку Хишама Мохамеда Наги в связи с завершением его дипломатической миссии.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 18:52
Посол Египта завершил миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Египта в Баку Хишама Мохамеда Наги в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, министр выразил благодарность за вклад дипломата в развитие двусторонних отношений.

Байрамов подчеркнул значимость связей между двумя странами, основанных на исторической дружбе и братстве.

На встрече было отмечено, что взаимные визиты лидеров Азербайджана и Египта в 2023 и 2024 годах придали отношениям особую динамику. Стороны обсудили активизацию механизмов политических консультаций между МИД двух стран, работу межправительственной комиссии и перспективы расширения сотрудничества в торговле, туризме, экономике и других сферах.

Посол Хишам Мохамед Наги поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанное внимание и поддержку в ходе его деятельности.

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Версия на английском языке ФотоEgyptian ambassador completes his mission in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMisir səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

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