Посол Египта завершил миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Египта в Баку Хишама Мохамеда Наги в связи с завершением его дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Египта в Баку Хишама Мохамеда Наги в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, министр выразил благодарность за вклад дипломата в развитие двусторонних отношений.

Байрамов подчеркнул значимость связей между двумя странами, основанных на исторической дружбе и братстве.

На встрече было отмечено, что взаимные визиты лидеров Азербайджана и Египта в 2023 и 2024 годах придали отношениям особую динамику. Стороны обсудили активизацию механизмов политических консультаций между МИД двух стран, работу межправительственной комиссии и перспективы расширения сотрудничества в торговле, туризме, экономике и других сферах.

Посол Хишам Мохамед Наги поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанное внимание и поддержку в ходе его деятельности.