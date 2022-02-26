"Свободная пресса": 30 лет со дня Ходжалинской резни — главной трагедии Карабахской войны

Издание "Свободная пресса" опубликовало статью, посвященную 30-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Издание "Свободная пресса" опубликовало статью , посвященную 30-й годовщине Ходжалинской трагедии.

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В этом году исполняется 30 лет Ходжалинской трагедии — массового убийства мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы после захвата населенного пункта армянскими военными в ходе Карабахской войны. Трагедия остается все эти годы кровавой раной в душах жителей Азербайджана, называется официальным Баку геноцидом (это признано и во многих странах мира) и, безусловно, является одной из наиболее черных страниц и без того печальной истории конфликта в Нагорном Карабахе.

В апреле 1990 года Верховный Совет Азербайджанской ССР присвоил селу Ходжалы статус города. Постановлением ЦК Компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года в населенный пункт переселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении, говорится в материале издания "Дни.ru". Было выделено 400 миллионов рублей, началась активная застройка Ходжалы, который превратился в город с шеститысячным населением.

Обратно к статусу села, но уже с самопровозглашённым названием "Иванян" населенный пункт вернулся всего через два года.

Тогда, в феврале 1992-го, населенный азербайджанцами город Ходжалы был несколько месяцев блокирован армянскими силами, началась эвакуация мирных жителей воздушным транспортом, ведь именно здесь находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, способный принимать крупные самолеты. Видимо, наличие аэропорта и предопределило трагедию города.

25 февраля начался ожесточенный артиллерийский обстрел Ходжалы, ночью пехотные отряды противника пошли на штурм и захватили город, к 7 утра сопротивление защитников города было окончательно подавлено.

Той ночью происходило ужасное. Как рассказывала "СП", потоки ходжалинцев устремились на северо-восток вдоль русла реки Гаргар в сторону города Аскерана, а также по направлению к городу Агдаму. Множество жителей попало в расставленные боевиками засады: их расстреливали в упор, а иным была уготована еще более страшная участь. Очень сложно читать воспоминания очевидцев тех событий, например, корреспондента газеты "Известия" Вадима Белых о "высверленных глазах, отрезанных ушах, расколотых черепах с содранной кожей". О сотнях трупов, разбросанных на склоне холма, которых видел заместитель командира вертолетной эскадрильи Леонид Кравец, перевозивший раненых.

Ходжалинская резня унесла, по официальным данным Азербайджана, жизни 613 мирных жителей, из них 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. Еще 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен, и о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

По данным правозащитников, только в соседний Агдам за четыре дня после взятия города были доставлены около 200 трупов, из которых 13 были детскими, а 51 — женскими. Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечала, что толпа жителей, сопровождаемая парой десятков отступающих защитников, бежала из города после того, как он перешел к армянским вооруженным силам, и была расстреляна, натолкнувшись на армянский вооруженный пост.

"Армянская сторона утверждает, что такое число погибших связано с тем, что жители Ходжалы уходили по „свободному коридору“, который им был предоставлен, в сопровождении вооружённых людей, которые вели огонь по армянским заставам, тем самым вынуждая открывать ответный огонь. Однако подтверждения этим фактам так и не нашлось, да и оправдывать таким образом гибель ни в чем не повинных людей более чем странно", — писали "Новые Известия".

Но сложно говорить об оправдании, учитывая, что даже дата Ходжалинской трагедии (ночь с 25 на 26 февраля) удивительным образом совпала с погромами в Сумгаите в 1988 году. Да и бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу сказал вполне понятные слова: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось".

На странице, посвященной Ходжалинской трагедии в Википедии, говорится, что в ноябре 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резню "вопиющей ложью", которая "была осуществлена ​​самими азербайджанцами". Армянские общественные организации также настаивают на отрицании трагедии, называя информацию о ней пропагандой противника. Поэтому не удивительно, что Ереван не сделал даже попытки расследования трагических событий февраля 1992 года. Соответственно, ничего странного и в том, что кровавая пропасть между Азербайджаном и Арменией с тех пор не уменьшилась, и пожар войны так и не был потушен.