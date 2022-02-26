"Свободная пресса": 30 лет со дня Ходжалинской резни — главной трагедии Карабахской войны

Издание "Свободная пресса" опубликовало
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В этом году исполняется 30 лет Ходжалинской трагедии — массового убийства мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы после захвата населенного пункта армянскими военными в ходе Карабахской войны. Трагедия остается все эти годы кровавой раной в душах жителей Азербайджана, называется официальным Баку геноцидом (это признано и во многих странах мира) и, безусловно, является одной из наиболее черных страниц и без того печальной истории конфликта в Нагорном Карабахе.
В апреле 1990 года Верховный Совет Азербайджанской ССР присвоил селу Ходжалы статус города. Постановлением ЦК Компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года в населенный пункт переселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении, говорится в материале издания "Дни.ru". Было выделено 400 миллионов рублей, началась активная застройка Ходжалы, который превратился в город с шеститысячным населением.
Обратно к статусу села, но уже с самопровозглашённым названием "Иванян" населенный пункт вернулся всего через два года.
Тогда, в феврале 1992-го, населенный азербайджанцами город Ходжалы был несколько месяцев блокирован армянскими силами, началась эвакуация мирных жителей воздушным транспортом, ведь именно здесь находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, способный принимать крупные самолеты. Видимо, наличие аэропорта и предопределило трагедию города.
25 февраля начался ожесточенный артиллерийский обстрел Ходжалы, ночью пехотные отряды противника пошли на штурм и захватили город, к 7 утра сопротивление защитников города было окончательно подавлено.
Той ночью происходило ужасное. Как
Ходжалинская резня унесла, по официальным данным Азербайджана, жизни 613 мирных жителей, из них 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. Еще 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен, и о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.
По данным правозащитников, только в соседний Агдам за четыре дня после взятия города были доставлены около 200 трупов, из которых 13 были детскими, а 51 — женскими. Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечала, что толпа жителей, сопровождаемая парой десятков отступающих защитников, бежала из города после того, как он перешел к армянским вооруженным силам, и была расстреляна, натолкнувшись на армянский вооруженный пост.
"Армянская сторона утверждает, что такое число погибших связано с тем, что жители Ходжалы уходили по „свободному коридору“, который им был предоставлен, в сопровождении вооружённых людей, которые вели огонь по армянским заставам, тем самым вынуждая открывать ответный огонь. Однако подтверждения этим фактам так и не нашлось, да и оправдывать таким образом гибель ни в чем не повинных людей более чем странно", —
Но сложно говорить об оправдании, учитывая, что даже дата Ходжалинской трагедии (ночь с 25 на 26 февраля) удивительным образом совпала с погромами в Сумгаите в 1988 году. Да и бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу
На странице, посвященной Ходжалинской трагедии в Википедии, говорится, что в ноябре 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резню "вопиющей ложью", которая "была осуществлена самими азербайджанцами". Армянские общественные организации также настаивают на отрицании трагедии, называя информацию о ней пропагандой противника. Поэтому не удивительно, что Ереван не сделал даже попытки расследования трагических событий февраля 1992 года. Соответственно, ничего странного и в том, что кровавая пропасть между Азербайджаном и Арменией с тех пор не уменьшилась, и пожар войны так и не был потушен.