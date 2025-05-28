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СВМДА: Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство, содействует региональному сотрудничеству

СВМДА: Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство, содействует региональному сотрудничеству Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравило Азербайджан по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 11:24
СВМДА: Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство, содействует региональному сотрудничеству

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравило Азербайджан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, сообщение об этом было опубликовано на официальной странице СВМДА в социальной сети "Х".

"СВМДА сердечно поздравляет Азербайджан с Днем Независимости! Как нынешний председатель, Азербайджан продолжает демонстрировать образцовое лидерство в содействии многостороннему диалогу, региональному сотрудничеству и общей стабильности в Азии. Мы уверены, что эти усилия будут способствовать усилению организации, улучшенной связности, цифровизации и устойчивому росту в Азии.

Мы от всей души желаем народу Азербайджана дальнейшего прогресса, процветания и благополучия", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке CICA: Azerbaijan continues to show exemplary leadership in fostering multilateral dialogue
Версия на азербайджанском языке AQEM: Azərbaycan nümunəvi liderlik nümayiş etdirir, regional əməkdaşlığa töhfə verir

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