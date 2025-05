СВМДА: Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство, содействует региональному сотрудничеству

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравило Азербайджан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, сообщение об этом было опубликовано на официальной странице СВМДА в социальной сети "Х".

"СВМДА сердечно поздравляет Азербайджан с Днем Независимости! Как нынешний председатель, Азербайджан продолжает демонстрировать образцовое лидерство в содействии многостороннему диалогу, региональному сотрудничеству и общей стабильности в Азии. Мы уверены, что эти усилия будут способствовать усилению организации, улучшенной связности, цифровизации и устойчивому росту в Азии.

Мы от всей души желаем народу Азербайджана дальнейшего прогресса, процветания и благополучия", - говорится в сообщении.