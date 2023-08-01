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Свидетельница трагедии: Жители Мешали хотят, чтобы виновные понесли наказание

Свидетельница трагедии: Жители Мешали хотят, чтобы виновные понесли наказание "Жители Мешали хотят, чтобы совершившие эту трагедию, понесли наказание".
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 21:00
Свидетельница трагедии: Жители Мешали хотят, чтобы виновные понесли наказание

"Жители Мешали хотят, чтобы совершившие эту трагедию, понесли наказание".

Об этом в интервью западному бюро Report сообщила жительница села Мешали Дильбар Мехралиева.

Она призвала международную общественность не молчать о зверствах, совершенных в селе Мешали более чем 500 армянскими боевиками, в том числе Вагифом Хачатуряном.

"Мы потеряли близких в этой трагедии. Среди них были старики, младенцы, женщины. Жестокие армяне никого не щадили. Одним из главарей террористов был Вагиф Хачатурян. Пусть мировое сообщество спросит у него, в чем была вина убитых там мирных жителей, что они сделали?! Вся община Мешали хочет, чтобы Вагиф Хачатурян и его окружение понесли заслуженное наказание", - сказала жительница села.

Напомним, что сегодня жертвы геноцида Мешали обратились к международной общественности и организациям. В обращении отмечается, что автомобили Международного комитета Красного Креста не должны служить убежищем для преступников. Против этого выступает и международное гуманитарное право.

"Мы требуем от международной общественности заставить Армению наказать лиц, совершивших преступления против человечности, против азербайджанского народа, и передать их правосудию. Мир и мирное сосуществование невозможны иначе!", - подчеркивается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Faciə şahidi: "Meşəli sakinləri olaraq, həmin faciəni törədənlərin cəzalandırılmasını istəyirik"

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