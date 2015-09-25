Светлана Медведева: Фонд Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой и Фонд социально-культурных инициатив могут решить важные задачи

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Гуманитарные связи между Россией и Азербайджаном сегодня особенно важны и ценны. И я надеюсь, что сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом социально-культурных инициатив будет более активным". Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ на полях Евразийского женского форума заявила президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга председателя правительства России Дмитрия Медведева Светлана Медведева.

Она подчеркнула, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой и возглавляемый ею благотворительный фонд совместными усилиями могут решить многие задачи направленные на сохранение здоровья женщин и детей. «Женщины благодаря своей мягкой политике способны на благие начинания. Фонд Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой и Фонд социально-культурных инициатив вместе могут решить важные задачи. Я уверена, что в будущем мы обязательно претворим эти задачи в жизнь и будем рады тесному и плодотворному сотрудничеству», - заключила С.Медведева.