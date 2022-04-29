Сванте Корнелл: Освободив свои территории, Азербайджан изменил ситуацию в регионе

Азербайджан - лидирующая страна в регионе.

Азербайджан - лидирующая страна в регионе.

Об этом Report заявил директор Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл (Швеция).

По его словам, победа Азербайджана во второй карабахской войне и освобождение своих территорий изменили ситуацию в регионе Южного Кавказа.

"Исходя из выступления президента, Азербайджан готов двигаться вперед. Была продемонстрирована позиция Азербайджана по различным политическим вопросам, отмечалось, что страна выстраивает свою внешнюю политику в соответствии с национальными интересами", - отметил С. Корнелл, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая состоялась сегодня в Университете ADA в Баку.

По его словам, мир в регионе зависит не только от одной страны: "Мир на Южном Кавказе должен быть устойчивым, но это не зависит только от одного актора. Это зависит от региональных акторов, в этом случае имеется в виду Армения, а также от крупных региональных держав, которые подрывают мир из-за своих личных интересов".