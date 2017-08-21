Супруга Ющенко: Глобальный форум в Баку организован на высоком уровне

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Я принимаю участие на Форуме молодых лидеров вместе со своей 18-летней дочерью и я рада показать ей насколько красивым является Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко.

Говоря о значимости форума, она сказала, что проведение такого мероприятия является блестящей идеей, на котором одаренные молодые люди могут получить важный опыт лидерства.

К. Ющенко также высоко отметила организацию Азербайджаном данного мероприятия: "Центр Низами Гянджеви всегда проводит своевременные и интересные мероприятия".

На Глобальном форуме молодых лидеров, открывшемся сегодня в Баку и проходящего при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, участвуют около 50-ти ведущих молодых лидеров и исследователей со всего мира и около 20 высокопоставленных гостей.

Форум продлится до 24 августа.