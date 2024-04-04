Супруга посла Израиля возглавила благотворительную акцию для бакинского приюта

Супруга посла Израиля в Азербайджане Анна Дик возглавила кампанию по пожертвованию одежды, игрушек, обуви и предметов домашнего обихода в приют "Təmiz Dünya" для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию.

Супруга посла Израиля в Азербайджане Анна Дик возглавила кампанию по пожертвованию одежды, игрушек, обуви и предметов домашнего обихода в приют "Təmiz Dünya" для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию.

Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

Инициатива основана на давних связях дипломатической миссии с приютом.

"В эти заветные праздники - Новруз, Рамазан и предстоящую еврейскую Пасху - мы еще раз вспоминаем о крепкой дружбе между Израилем и Азербайджаном. Эта дружба определяется солидарностью в трудные времена. Мы верим, что подобные инициативы способствуют улучшению отношений между нашими народами, потому что мы упорно продолжаем усилия по продвижению дружбы, толерантности и лучшего будущего для всех", - заявили в посольстве.