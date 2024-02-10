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Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 19:23
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Оманское информационное агентство (ONA).

В информации говорится, что Султан Омана передал Президенту Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания, пожелал ему крепкого здоровья.

Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов на пути, ведущем дружественный азербайджанский народ к прогрессу и благополучию, выразил надежду, что отношения дружбы между двумя странами и впредь будут развиваться и укрепляться.

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Версия на азербайджанском языке Omanın Sultanı Prezident İlham Əliyevi seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib

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