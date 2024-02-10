Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report , информацию об этом распространило Оманское информационное агентство (ONA).

В информации говорится, что Султан Омана передал Президенту Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания, пожелал ему крепкого здоровья.

Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов на пути, ведущем дружественный азербайджанский народ к прогрессу и благополучию, выразил надежду, что отношения дружбы между двумя странами и впредь будут развиваться и укрепляться.