    Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканале

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 18:27
    Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканале

    Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев принял участие в передаче Diaspora Connect на общественно-политическом телеканале Citizen TV.

    Об этом сообщили Report в посольстве.

    Телеканал, имеющий самую большую зрительскую аудиторию в Кении и более 10 миллионов подписчиков в социальных сетях, также вещает в соседних странах.

    Посол в своем выступлении рассказал о глобальных вкладах и инициативах Азербайджана на международной арене.

    Он предоставил подробную информацию о подготовительных работах и общем плане мероприятий, связанных с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), который состоится 17-22 мая 2026 года в Баку.

    В этом контексте он подчеркнул важность сотрудничества с Кенией, а также динамичное развитие отношений между двумя странами, интенсификацию взаимных визитов.

    В передаче была организована прямая связь с кенийскими студентами, получившими право на стипендиальное высшее образование в Азербайджане в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

    Студенты выразили удовлетворение вниманием, оказываемым им в Азербайджане, созданными условиями для обучения и поделились своими впечатлениями о стране.

    Sultan Hacıyev Keniyanın nüfuzlu telekanalında Azərbaycanın WUF13-ə hazırlığı barədə danışıb
