Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканале

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев принял участие в передаче Diaspora Connect на общественно-политическом телеканале Citizen TV.

Об этом сообщили Report в посольстве.

Телеканал, имеющий самую большую зрительскую аудиторию в Кении и более 10 миллионов подписчиков в социальных сетях, также вещает в соседних странах.

Посол в своем выступлении рассказал о глобальных вкладах и инициативах Азербайджана на международной арене.

Он предоставил подробную информацию о подготовительных работах и общем плане мероприятий, связанных с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), который состоится 17-22 мая 2026 года в Баку.

В этом контексте он подчеркнул важность сотрудничества с Кенией, а также динамичное развитие отношений между двумя странами, интенсификацию взаимных визитов.

В передаче была организована прямая связь с кенийскими студентами, получившими право на стипендиальное высшее образование в Азербайджане в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Студенты выразили удовлетворение вниманием, оказываемым им в Азербайджане, созданными условиями для обучения и поделились своими впечатлениями о стране.