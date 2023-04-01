Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида

Преступления против человечности и военные преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида.

Преступления против человечности и военные преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида.

Об этом Report заявил председатель Мусульманского института Пакистана Султан Ахмед Али.

По его словам, виновные в геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку и других городах, в Ходжалинском геноциде, а также виновные в недавних военных преступлениях в Карабахе должны быть преданы суду в соответствии со статьей 6 Римского статута.

"Международное сообщество должно привлечь армян к ответственности за их преступления против человечности. Кроме того, международные правозащитные организации должны играть активную роль в привлечении виновных к ответственности", - подчеркнул Султан Ахмед Али.

В заключение председатель мусульманского института сказал, что Пакистан будет продолжать поддерживать азербайджанских братьев против жестокой политики и действий Армении: "Мы вновь заявляем о нашей солидарности и осуждаем геноцид".