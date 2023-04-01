О нас

Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида

Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида Преступления против человечности и военные преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида.
Внешняя политика
1 апреля 2023 г. 14:11
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида

Преступления против человечности и военные преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида.

Об этом Report заявил председатель Мусульманского института Пакистана Султан Ахмед Али.

По его словам, виновные в геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку и других городах, в Ходжалинском геноциде, а также виновные в недавних военных преступлениях в Карабахе должны быть преданы суду в соответствии со статьей 6 Римского статута.

"Международное сообщество должно привлечь армян к ответственности за их преступления против человечности. Кроме того, международные правозащитные организации должны играть активную роль в привлечении виновных к ответственности", - подчеркнул Султан Ахмед Али.

В заключение председатель мусульманского института сказал, что Пакистан будет продолжать поддерживать азербайджанских братьев против жестокой политики и действий Армении: "Мы вновь заявляем о нашей солидарности и осуждаем геноцид".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sultan Ahmed Ali: War crimes of Armenians against Azerbaijanis - genocidal acts

Экслюзивные новости

Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi