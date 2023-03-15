Султан Ахмед Али: Азербайджан играет ведущую роль в мусульманском мире

Участие Азербайджана в решении проблем мусульманского мира очень ценно для всех мусульман.

Участие Азербайджана в решении проблем мусульманского мира очень ценно для всех нас.

Об этом Report заявил председатель мусульманского института Пакистана Султан Ахмед Али.

По его словам, во всем мире наблюдается рост исламофобии, и проходящая сегодня в Баку международная конференция является хорошей возможностью для представителей мусульманского мира собраться вместе и обсудить эту важную проблему.

Султан Ахмед Али подчеркнул, что он давно наблюдает за возрастающей значимостью Азербайджана в регионе Южного Кавказа: "Азербайджан играет не только ведущую роль в кавказском мире, но и в мусульманском мире. И проведение форума на эту тему создаст еще больше возможностей для всех нас".

Комментируя дискриминацию в отношении мусульман, председатель мусульманского института Пакистана коснулся проблем во взаимоотношениях стран Северной Африки и Франции: "Что случилось с Северной Африкой, когда она была колонизирована Францией? Они не только захватили земли, которые не принадлежали им, но и уничтожали их культуру, мусульманскую идентичность, убили сотни тысяч людей".

Султан Ахмед Али добавил, что "это абсолютно негуманно и является одним из самых печальных моментов европейской истории".