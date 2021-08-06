Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами

Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами

"Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами. Прибывшая из Азербайджана делегация всеми силами вовлечена в процесс тушения пожаров".

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"Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами. Прибывшая из Азербайджана делегация всеми силами вовлечена в процесс тушения пожаров". Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам турецкого министра, сейчас наравне с тушением огня проводятся работы по устранению последствий пожаров: "Около 20 самолетов и более 10 вертолетов с раннего утра и до позднего вечера выполняют полеты для тушения пожаров". С.Сойлу подчеркнул, что азербайджанские пожарные проявляют самоотверженность, отвагу: "Азербайджан рядом с нами. Как хорошо, что у нас такие друзья. Надеемся в скором времени ликвидировать пожары и заняться устранением последствий пожаров. Еще раз выражаю благодарность находящимся здесь азербайджанским пожарным, народу, президенту и правительству Азербайджана". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Suleyman Soylu: We thank Azerbaijan for being with us in difficult times