Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами

"Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами. Прибывшая из Азербайджана делегация всеми силами вовлечена в процесс тушения пожаров".
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По словам турецкого министра, сейчас наравне с тушением огня проводятся работы по устранению последствий пожаров: "Около 20 самолетов и более 10 вертолетов с раннего утра и до позднего вечера выполняют полеты для тушения пожаров".
С.Сойлу подчеркнул, что азербайджанские пожарные проявляют самоотверженность, отвагу: "Азербайджан рядом с нами. Как хорошо, что у нас такие друзья. Надеемся в скором времени ликвидировать пожары и заняться устранением последствий пожаров. Еще раз выражаю благодарность находящимся здесь азербайджанским пожарным, народу, президенту и правительству Азербайджана".