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Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами

Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами "Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами. Прибывшая из Азербайджана делегация всеми силами вовлечена в процесс тушения пожаров".
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 17:03
Сулейман Сойлу: Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами
AA/ Mahmut Serdar Alakuş

"Мы благодарны Азербайджану, который в эти трудные дни находится рядом с нами. Прибывшая из Азербайджана делегация всеми силами вовлечена в процесс тушения пожаров".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По словам турецкого министра, сейчас наравне с тушением огня проводятся работы по устранению последствий пожаров: "Около 20 самолетов и более 10 вертолетов с раннего утра и до позднего вечера выполняют полеты для тушения пожаров".

С.Сойлу подчеркнул, что азербайджанские пожарные проявляют самоотверженность, отвагу: "Азербайджан рядом с нами. Как хорошо, что у нас такие друзья. Надеемся в скором времени ликвидировать пожары и заняться устранением последствий пожаров. Еще раз выражаю благодарность находящимся здесь азербайджанским пожарным, народу, президенту и правительству Азербайджана".

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Версия на английском языке Suleyman Soylu: We thank Azerbaijan for being with us in difficult times
Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: "Çətin günlərdə yanımızda olduğu üçün Azərbaycana təşəkkür edirik"

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