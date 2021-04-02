Сулейман Шенсой: Усиление сотрудничества тюркских государств создаст новые балансы в регионе

С освобождением Карабаха восстановились прямые контакты между тюркскими странами

"Безусловно, одним из тех, кто прилагает большие усилия в процессе усиления сотрудничества и отношений тюркских государств в различных сферах, является президент Азербайджана Ильхам Алиев".

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель Всемирного тюркского форума Сулейман Шенсой.

Он подчеркнул, что точки зрения будущих перспектив победа Азербайджана в Отечественной войне за освобождение своих земель была необходимой:

"Цель открытия Зангезурского коридора с освобождением Карабаха от оккупации очень важна также с точки зрения физического объединения тюркских государств. Как вы знаете, эти связи долгие годы намеренно ослабляли. Естественно, при нынешнем раскладе это очень большое дело и требует большой ответственности. В этом плане тюркские страны во главе с Турцией и Азербайджаном должны демонстрировать солидарность против возможных рисков, усиливать сотрудничество".

Председатель Всемирного тюркского форума коснулся слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о визите в Шушу после праздника Рамазан: "Я высоко ценю это с моральной и стратегической точек зрения. Считаю, что лидеры и других тюркских государств должны посетить Карабах, а после восстановления инфраструктуры следует провести важный саммит".

С.Шенсой также подчеркнул важность экономического сотрудничества между тюркскими государствами и реализации общих проектов в данной сфере: "Мы считаем, что между тюркскими государствами должен быть создан инвестиционный фонд и банк развития. На саммите этот вопрос отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это может сыграть важную роль в финансировании проектов в тюркском мире и вложении инвестиций в инфраструктуру Карабаха. С освобождением Карабаха восстановились прямые контакты между тюркскими странами - от Балкан до Центральной Азии. Тюркский инвестиционный фонд, Тюркский банк развития создадут в регионе новые балансы".