Суд в Екатеринбурге оставил в силе арест сына главы азербайджанской диаспоры

111

Суд оставил в силе меру пресечения сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински, арестованного на два месяца по делу о якобы насилии над представителем власти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов региона.

Отметим, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется якобы в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, что причиной для ареста М.Шихлински стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлински заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.