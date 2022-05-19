Стремительное развитие отношений Азербайджан-ЕС отвечает интересам обеих сторон

"Отношения Азербайджан-Европейский союз (ЕС) - это отношения стратегического партнерства. Наши позиции совпадают по фундаментальным вопросам и имеют очень широкие перспективы развития".

"Отношения Азербайджан-Европейский союз (ЕС) - это отношения стратегического партнерства. Наши позиции совпадают по фундаментальным вопросам и имеют очень широкие перспективы развития".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.

По его словам, эти отношения очень быстро развиваются в таких сферах, как энергетика и транспортная безопасность:

"В свете происходящего между Россией и Украиной вопросы энергетической безопасности стран ЕС приобретают особое значение. Учитывая, что в год страны ЕС нуждаются в 500 млрд кубометров газа, то Азербайджан рассматривается ими как новый альтернативный источник энергии. В прошлом году Азербайджан продал странам ЕС 8,2 миллиарда кубометров газа. В этом году планируется, что он превысит 9 млрд. В следующем году планируется поставка на европейский рынок более 11 млрд кубометров азербайджанского газа".

Э.Насиров подчеркнул, что в настоящее время азербайджанское государство видит и ценит активную роль ЕС в вопросах, ожидающих решения в поствоенный период.

"Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом быстро развиваются в таких важных сферах, как политический диалог, экономическая, торговая, энергетическая и транспортная безопасность, что полностью отвечает интересам обеих сторон".