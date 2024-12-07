Оккупация земель Азербайджана и последующие стратегии – все это практиковалось и в Руанде

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Посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга, недавно вручивший верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в интервью анкарскому бюро Report рассказал о возможностях инвестиций для азербайджанских бизнесменов и компаний в Руанду, Восточный, Центральный и Южный африканские регионы. Дипломат также поделился мнением о прошедшей в ноябре в Баку климатической конференции COP29, коснулся таких тем, как неоколониализм и геноцид.

- Какие сферы вы считаете приоритетными для развития отношений между Азербайджаном и Руандой?

- Основным направлением моей деятельности как посла в Азербайджане будет, прежде всего, сохранение и укрепление политических и дипломатических отношений между нашими странами. Это будет осуществляться через продвижение политических связей высокого уровня, а также переговоров между политиками и политическими институтами. У наших стран хорошее политическое взаимопонимание и взаимная поддержка на глобальном и международном уровне, мы продолжим сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и других организаций.

Другим приоритетным направлением будет продвижение бизнеса и торговли. Я буду поощрять азербайджанских бизнесменов и компании инвестировать в Руанду, Восточный, Центральный и Южный африканские регионы. Руанда благодаря своим природным ресурсам является точкой соединения этих регионов.

Азербайджан, в свою очередь, обладает значительным потенциалом в плане финансов, технологий и опыта. Данный потенциал может быть применен в регионе для взаимной выгоды. Существуют возможности для обмена в сфере образования, науки и технологий, культуры.

Кроме того, я намерен искать партнеров для инвестиций в проекты в промышленном, горнодобывающем и сервисном секторах. Уже к концу декабря представители Руанды начнут визиты в Азербайджан, в рамках которых проведут встречи с представителями госучреждений, таких как ASAN и DOST.

- Народы Руанды и Азербайджана подверглись геноциду в разные периоды истории. Что вы можете сказать об этом?

- К сожалению, несмотря на лозунг "Никогда больше", провозглашенный ООН после Холокоста, геноциды в мире все еще совершаются.

Что касается Руанды, в основном ответственность за геноцид несут колонизаторы, поскольку именно они внедрили идеологии раздора и насилия, которые ранее были чужды нашему обществу. Колониальные державы придерживаются принципа "разделяй и властвуй", так они пытались подчинить себе народ Руанды.

Оккупация земель Азербайджана иностранными силами в прошлом и последующие стратегии по контролю над территориями и людьми – все это практиковалось и в Руанде.

Ответственность за геноцид в Руанде также лежит на обанкротившихся лидерах, которым передали власть после обретения независимости. У этих колониальных марионеток не было собственных идей, поэтому колонизаторы, желающие удержать власть в нашей стране, отдавали им предпочтение. Они продолжили сеять раздор, что в конечном итоге привело к геноциду в Руанде в 1994 году.

- В Баку в рамках COP29 представители африканских стран провели акцию против неоколониализма. Участвовали ли в этой акции представители Руанды?

- Руанда не участвовала в этих протестах, но мы внимательно слушали выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на COP29. Он справедливо и решительно раскритиковал бывшие колониальные державы. Руанда согласна с тем, что страны с колониальным прошлым должны усилить финансовую помощь малым островным государствам, поскольку они эксплуатировали эти страны и тем самым нанесли серьезный ущерб окружающей среде.

- Азербайджан организует серию международных конференций на тему неоколониализма. В 2021 году комиссия во главе с историком Винсентом Дюклером представила президенту Франции Эмманюэлю Макрону доклад "Франция, Руанда и геноцид тутси (1990-1994)", составленный на основе архивных документов. Согласно документу, Франция причастна к гибели более 800 тыс. представителей народа тутси в Руанде. Что вы можете сказать об этом?

- Как и многие другие колониальные державы, Франция не хотела давать полную независимость своим колониям, прилагала усилия, чтобы сохранить контроль. Например, поддерживала приход к власти марионеточных лидеров. Именно это они сделали в Руанде, вытеснив более компетентных лидеров.

Хотя Руанда не была колонизирована Францией, из-за влияния французского языка и географического положения Париж наладил тесные связи с нашей страной. Роль Франции в Руанде оказалась в центре внимания во время режима президента Жювеналя Хабьяриманы, пришедшего к власти в результате военного переворота в 1973 году.

Франция оказывала ему безусловную поддержку, включая обучение, вооружение и наставничество его военных и служб безопасности, несмотря на политический экстремизм, сегрегацию тутси. Эта безусловная поддержка придала Хабьяримане смелости отвергнуть мольбы руандийских беженцев, в основном тутси, которые бежали из страны после первого геноцида в начале 1960-х годов.

Эта ситуация подтолкнула руандийцев в изгнании начать освободительную войну в октябре 1990 года. Война была внутренним вопросом между руандийцами и Руандийским патриотическим фронтом (РПФ). Движение, начавшее войну, преследовало цель заставить Хабьяриману пересмотреть свою позицию и начать политические переговоры о возвращении беженцев. РПФ всегда поддерживал мирные инициативы.

Тем не менее, французы поддержали своего союзника, направили военных и технику, и даже поручили одному из своих региональных союзников, президенту Заира (ныне Демократическая Республика Конго) маршалу Мобуту Сесе Секо направить военных в Руанду.

Поддержка со стороны Франции придала сил Хабьяримане. Поэтому можно сказать, что действия Франции, мотивированные их намерением сохранить контроль над Руандой, привели в конечном итоге к геноциду тутси в 1994 году.

Французы продолжали поддерживать Хабьяриману даже тогда, когда его намерения совершить геноцид были очевидны.

- Как вы считаете, сотрудничество с какими государствами сейчас может придаст импульс развитию Руанды?

- Я, как чрезвычайный и полномочный посол Руанды в Турции, Азербайджане, Казахстане и Ливане, продолжу прилагать все усилия для развития отношений с этими четырьмя странами. Считаю, что укрепление сотрудничества с Китаем и Россией также поспособствует развитию Руанды.

- Каковы планы по развитию культурных связей между Азербайджаном и Руандой?

- И Руанда, и Азербайджан обладают богатой и древней культурой. Наши народы разделяют ценности независимости и самоуважения, а также придерживаются принципов сотрудничества и добрососедства. Мы намерены знакомить Азербайджан с культурой Руанды посредством выставок, презентаций и прочих мероприятий. Туризм также может быть способом для знакомства наших народов с культурой и традициями друг друга.

- Каковы отношения с Азербайджаном в сфере туризма? Какие шаги запланированы для развития отношений в этой области?

- Наиболее популярными в Руанде являются национальные парки. Например, Национальный парк Акагера на востоке страны, где обитают львы, слоны, буйволы, жирафы и носороги Также есть Национальный парк Вулканов где обитают находящиеся под угрозой исчезновения горные гориллы. Ежегодное мероприятие по присвоению имен новорожденным гориллам очень популярно среди туристов.

На юге Руанды находится Национальный парк Ньюнгве. Это древний тропический лес, служащий убежищем для птиц и приматов. В стране развивается спортивный и медицинский туризм.

Мы планируем развивать сотрудничество с Азербайджаном не только в сфере туризма, но и культуры, спорта. Руанда и Азербайджан, благодаря особенностям географического расположения, могут играть роль транзитных пунктов. Туристы смогут не только отдыхать, но и перебираться в соседние страны.

- Что может поспособствовать развитию товарооборота между Азербайджаном и Руандой?

- Руанда может предложить Азербайджану уникальные продукты, такие как кофе и чай. У нас также есть тропические сельскохозяйственные продукты: авокадо, манго и даже цветы. Мы также можем экспортировать в Азербайджан редкоземельные минералы, а из Азербайджана можем импортировать нефтепродукты и продукцию химпрома.

- Аккредитованные в Азербайджане дипломаты неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории. Планируете ли вы посетить Карабах?

- Да, одним из моих первых действий в Азербайджане будет поездка в Карабах. Мне очень интересно узнать об истории Карабаха, увидеть своими глазами красоты региона.