Совещание высокого уровня Группы друзей UNAOC состоялось в Баку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Совещание высокого уровня Группы друзей UNAOC (Альянса цивилизаций ООН) состоялось сегодня в Баку в рамках 7-го Глобального Форума Альянса Цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, выступившие в ходе заседания представители стран UNAOC выразили благодарность Азербайджану за гостеприимство и высокую организацию мероприятия. Они отметили приверженность своих стран целям и задачам Форума, а также важность принятой накануне Бакинской декларации.

Выступившие сошлись во мнении, что продвижение идеи мультикультурализма и разнообразия способствует предотвращению радикализма, маргинализации и терроризма.