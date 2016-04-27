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    Совещание высокого уровня Группы друзей UNAOC состоялось в Баку

    Участники заседания отметили, что продвижение идеи мультикультурализма и разнообразия способствует предотвращению радикализма

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Совещание высокого уровня Группы друзей UNAOC (Альянса цивилизаций ООН) состоялось сегодня в Баку в рамках 7-го Глобального Форума Альянса Цивилизаций ООН.

    Как сообщает Report, выступившие в ходе заседания представители стран UNAOC выразили благодарность Азербайджану за гостеприимство и высокую организацию мероприятия. Они отметили приверженность своих стран целям и задачам Форума, а также важность принятой накануне Бакинской декларации.

    Выступившие сошлись  во мнении, что продвижение идеи мультикультурализма и разнообразия способствует предотвращению радикализма, маргинализации и терроризма.

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