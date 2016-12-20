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    Генсек ТюркПА осудил убийство посла России в Анкаре

    Жандос Асанов: Страны-члены ТюркПА всегда выступали против любых форм и проявлений терроризма

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ТюркПА Жандос Асанов осудил убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

    Как сообщили Report в ТюркПА, Ж.Асанов решительно осудил террористический акт, приведший к гибели посла.

    "Страны-члены ТюркПА всегда выступали против любых форм и проявлений терроризма, и поэтому убийство посла не имеет никаких оправданий и призвано дестабилизировать добрососедские отношения между странами", - подчеркнул Ж.Асанов.

    ТюркПА была образована в 2008 году. В нее входят Азербайджан, Турция, Казахстан и  Кыргызстан.

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