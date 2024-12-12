Страны СНГ укрепляют сотрудничество в ключевых сферах

В Москве сегодня состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ, на котором были не только рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества, но и подписан ряд важных соглашений.

В Москве сегодня состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ, на котором были не только рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества, но и подписан ряд важных соглашений.

Как сообщает Report, подписанные документы призваны укрепить взаимодействие стран Содружества в таких сферах, как цифровая трансформация транспорта, гуманитарное сотрудничество, подготовка кадров для пенитенциарных служб и пр.

Меморандум о цифровой трансформации транспортного комплекса поспособствует созданию общего транспортного пространства СНГ, усилит экономическое сотрудничество и взаимосвязь между государствами.

Этот документ, разработанный Советом по информатизации на транспорте Координационного транспортного совещания СНГ совместно с Исполкомом СНГ, также повысит прозрачность логистических процессов, безопасность и устойчивость национальных транспортных систем.

Особое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству. План приоритетных мероприятий на 2025-2026 годы включает более 200 инициатив в сферах образования, науки, культуры, спорта, туризма и работы с молодежью, и призван координировать и развивать многостороннее взаимодействие стран СНГ в гуманитарной сфере.

Главы правительств также подписали Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб, которое предусматривает обучение специалистов по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования. Это соглашение позволит обеспечить высокий уровень подготовки кадров для пенитенциарных систем стран СНГ и наладить эффективное взаимодействие в этой сфере.

Подготовка кадров будет осуществляться на платной основе или по квотам на льготной или безвозмездной основе.

Стратегическое значение имеет принятая Программа по изучению и охране подземных вод до 2030 года. Учитывая, что подземные воды обеспечивают 50% мировой потребности в питьевой воде, данное соглашение становится критически важным для водной безопасности региона.

Реализация программы будет способствовать повышению эффективности управления подземными водными ресурсами, обеспечению водной безопасности и активизации трансграничного сотрудничества.

Завершающим аккордом стало подписание Соглашения о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. Документ направлен на содействие модернизации судостроительной отрасли, увеличение доли производителей из стран СНГ на мировом рынке и развитие кооперации в этой сфере. Ожидается, что сотрудничество в рамках соглашения позволит предприятиям расширить спектр производимой продукции, освоить новые технологии и внести весомый вклад в экономическое развитие государств Содружества.

В рамках Соглашения будет осуществляться обмен опытом по вопросам стимулирования мер государственной поддержки гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, приоритетного размещения заказов на эту продукцию, развития государственно-частного партнерства в целях ускоренной модернизации имеющейся в государствах СНГ производственной базы гражданского судостроения и повышения его технического уровня, формирования благоприятных условий для образования хозяйствующими субъектами совместных производств, консорциумов и объединенных научных центров в области гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.