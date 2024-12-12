Страны СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве

Главы правительств стран СНГ на заседании Совета 12 декабря договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса и подписали ряд соглашений.

Главы правительств стран СНГ на заседании Совета 12 декабря договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса и подписали ряд соглашений.

Как сообщает российское бюро Report, повестка дня заседания включала 10 пунктов.

Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ, а также утвердили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса. Документ направлен на расширение и углубление взаимодействия в данной области, прежде всего на создание необходимых и достаточных условий для институциональных и инфраструктурных преобразований для построения цифровой транспортной инфраструктуры.

Кроме того, главы правительств СНГ подписали Соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, и Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб.

Страны Содружества также договорились развивать сотрудничество и в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод. С этой целью на заседании Совета была утверждена соответствующая Программа, рассчитанная на период до 2030 года, и План мероприятий по ее реализации.

Наряду с этим участники заседания приняли План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годы. Документ состоит из 10 разделов, включающих более 200 мероприятий. План учитывает проведение в СНГ в 2025 году Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и в 2026 году – Года охраны здоровья.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся препятствий во взаимной торговле государств – участников СНГ, финансового обеспечения деятельности органов Содружества.