Страны ОТГ поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

16:39

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в Декларации, подписанной 21 мая на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

В документе отмечается, что ОТГ также приветствует кандидатуру Азербайджана на членство в Исполнительном совете ООН-ХАБИТАТ в 2025-2029 годы.

Кроме того, в декларации выражена поддержка кандидатур Узбекистана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2035-2036гг и в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2027-2031гг, Казахстана - на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031-2032гг, непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2039-2040гг и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031гг, Турции - на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2037-2038гг, в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2025-2029гг и в ЭКОСОС на 2026-2028гг.