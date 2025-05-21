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Страны ОТГ поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

Страны ОТГ поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО 16:39
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 16:50
Страны ОТГ поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) поддержали кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в Декларации, подписанной 21 мая на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

В документе отмечается, что ОТГ также приветствует кандидатуру Азербайджана на членство в Исполнительном совете ООН-ХАБИТАТ в 2025-2029 годы.

Кроме того, в декларации выражена поддержка кандидатур Узбекистана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2035-2036гг и в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2027-2031гг, Казахстана - на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031-2032гг, непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2039-2040гг и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031гг, Турции - на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2037-2038гг, в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2025-2029гг и в ЭКОСОС на 2026-2028гг.

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Версия на английском языке OTS supports Azerbaijan's candidacy for membership in UNESCO World Heritage Committee
Версия на азербайджанском языке TDT Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyib

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