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    Страны ГУАМ согласовали проект меморандума о взаимопонимании в сфере кибербезопасности

    В Киеве состоялось 4-е заседание рабочей группы по кибербезопасности ГУАМ

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось 4-е заседание рабочей группы по кибербезопасности Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

    В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие делегации всех государств-членов ГУАМ.

    На заседании, в частности, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия государств-членов ГУАМ в сфере кибербезопасности, а также согласован проект Меморандума о взаимопонимании в данной области.

    По итогам работы группа приняла протокол. Следующее заседание Рабочей группы состоится в сентябре-октябре 2016 года.

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