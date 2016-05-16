Страны ГУАМ согласовали проект меморандума о взаимопонимании в сфере кибербезопасности

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось 4-е заседание рабочей группы по кибербезопасности Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие делегации всех государств-членов ГУАМ.

На заседании, в частности, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия государств-членов ГУАМ в сфере кибербезопасности, а также согласован проект Меморандума о взаимопонимании в данной области.

По итогам работы группа приняла протокол. Следующее заседание Рабочей группы состоится в сентябре-октябре 2016 года.