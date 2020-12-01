Страны ГУАМ обсудили усиление сотрудничества

В формате видеоконференции состояло заседание Национального координационного совета Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

В формате видеоконференции состоялось заседание Национального координационного совета Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Грузию на заседании представил замглавы МИД Вахтанг Махароблишвили.

В ходе онлайн-встречи обсудили деятельность организации в период пандемии коронавируса и стоящие на повестке актуальные вопросы.

Стороны также рассмотрели взаимные связи и сотрудничество с другими странами в формате "ГУАМ+".

Во время видеоконференции подчеркнули важность усиления политических связей между странами-членами организации, а также обсудили будущие планы для развития сотрудничества.