Страны Движения неприсоединения единогласно приветствовали проведение COP29 в Азербайджане

Проведение в Азербайджане очередной встречи сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) было единогласно одобрено странами-членами Движения неприсоединения.

Cтраны Движения неприсоединения (ДН) единогласно приветствовали проведение в Азербайджане очередной встречи сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) в этом году.

Как передает Report , об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В итоговом документе, принятом на 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения, содержатся положения, отражающие интересы Азербайджана.

Затем председательство в ДН было передано Азербайджаном Уганде, и саммит продолжился под председательством президента Уганды Йовери Мусевени.

Конференция ООН по изменению климата (COP) является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). 11 декабря 2023 года в рамках COP28 в Дубае Азербайджан был официально объявлен председателем 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года и даст Азербайджану возможность продвигать свою климатическую повестку в мире.