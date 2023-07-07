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Страны-члены ДН призвали ядерные державы выполнять свои обязательства по ДНЯО

Страны-члены ДН призвали ядерные державы выполнять свои обязательства по ДНЯО В принятой по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам" Бакинской декларации страны-члены ДН призвали ядерные державы выпол
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 02:10
Страны-члены ДН призвали ядерные державы выполнять свои обязательства по ДНЯО

В принятой по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам" Бакинской декларации страны-члены ДН призвали ядерные державы выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report со ссылкой на документ, участники Движения выразили сожаление, что по итогам Десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке с 1 по 26 августа 2022 года, не был принят согласованный итоговый документ.

"Вновь заявляем о сохраняющейся озабоченности нынешними вызовами в области разоружения и международной безопасности. В этой связи, подтверждая наши принципиальные позиции и вновь заявляя, что ядерное разоружение остается высшим приоритетом нашего движения, мы призываем к возобновлению усилий по выходу из нынешнего тупика в достижении ядерного разоружения и нераспространения во всех его аспектах", - отмечается в документе.

В Бакинской декларации, которая состоит из 33 пунктов, выражается приверженность целям, принципам и положениям Устава ООН, а также принципам международного права, касающимся дружественных отношений и сотрудничества между странами, и добросовестному выполнению обязательств, принятых государствами.

В документе отмечается, что все государства должны уважать территориальную целостность, суверенитет, суверенное равенство, политическую независимость и нерушимость международных границ других государств, соблюдать принципы невмешательства во внутренние дела, воздержания от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости государств.

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