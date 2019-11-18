 Наверх

Председательство в группе Движение неприсоединения при ЮНЕСКО перешло к Азербайджану

Страна будет председательствовать в группе Движение неприсоединение

Председательство в группе Движение неприсоединения при ЮНЕСКО перешло к Азербайджану.

Как сообщает французское бюро Report, с сегодняшнего дня Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в группе Движение неприсоединения при ЮНЕСКО.

Отметим, что в последние три года в группе председательствовала Венесуэла. На сегодняшнем пленарном заседании в Париже было выражено удовлетворение уровнем работ, проделанных Венесуэлой в период членства в группе, представители стран-участниц структуры поздравили Азербайджан по случаю председательства, пожелали успехов. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!