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Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики

Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 16:23
Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики

Налаженные отношения между Баку и Белградом создают прочную основу для расширения сотрудничества в различных перспективных областях, в том числе в транспорте и зеленой энергетике.

Об этом Report рассказал эксперт, доктор в области энергетического права и политики Страхинья Обренович.

По его словам, несмотря на то, что энергетика является одной из наиболее важных областей сотрудничества, Азербайджан и Сербия достигли успеха в сфере сотрудничества по вопросам инфраструктуры и транспорта.

"Хотя мы пока не реализовали весь потенциал этих отношений, в ближайшем будущем стоит ожидать дальнейшего прогресса", - сказал Обренович.

Он также отметил, что Сербия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере зеленой энергетики, поскольку в ближайшем будущем вопрос экспорта зеленой энергии станет еще более актуальным.

"Сербия и Азербайджан могут успешно сотрудничать в этом направлении, хотя им необходимо учитывать интенсивную глобальную конкуренцию в этой области. Обе страны должны обеспечить дополнительные стимулы для инвестиций, в частности путем создания благоприятной и стабильной нормативно-правовой базы", - добавил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Azərbaycan və Serbiya nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığı genişləndirə bilər
Версия на английском языке Strahinja Obrenovic: Azerbaijan, Serbia can expand co-op in transport, energy

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